Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Stray dogs bite 40 persons in two days in MP Damoh district
MP के दमोह में आवारा कुत्तों का आतंक! दो दिन में 40 लोगों को काटा

MP के दमोह में आवारा कुत्तों का आतंक! दो दिन में 40 लोगों को काटा

संक्षेप: एमपी के दमोह जिले में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दो दिनों में कम से कम 40 लोगों को कुत्तों ने काटा, जिनमें से 35 लोगों पर दो ही कुत्तों ने हमला किया है।

Sun, 9 Nov 2025 11:12 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दमोह
मध्य प्रदेश के दमोह जिले में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दो दिनों में कम से कम 40 लोगों को कुत्तों ने काटा, जिनमें से 35 लोगों पर दो ही कुत्तों ने हमला किया है। प्रशासन अब सक्रिय हो गया है और आवारा कुत्तों को पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

दमोह के पतेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ब्लॉक मेडिकल अधिकारी डॉ. अशोक बडोनिया ने बताया कि शुक्रवार और शनिवार को कुल 25 मरीज डॉग बाइट के इलाज के लिए पहुंचे। सभी को संभावित रूप से एक ही कुत्ते ने काटा था। वहीं बटियागढ़ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. बी.एम. पंत ने बताया कि एक अन्य कुत्ते ने 10 लोगों को काटा। इसके अलावा, दमोह जिला अस्पताल में भी शहर में कुत्तों के हमले के बाद 5 लोगों का इलाज किया गया है।

दमोह के कलेक्टर सुदीर कुमार कोचर ने बताया कि उन्होंने जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़ा जाए और प्रभावित इलाकों में सतर्कता बढ़ाई जाए। इधर, सुप्रीम कोर्ट ने भी देशभर में बढ़ रहे कुत्तों के हमलों पर चिंता जताई है। अदालत ने शुक्रवार को कहा कि शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील इलाकों से कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जाए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए ताकि बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

Madhya Pradesh News
