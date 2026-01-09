MP में अजीबोगरीब चोरी, सड़क से गायब हो गए 8 लाख रुपए के स्पीड ब्रेकर्स; दर्ज कराया गया मामला

संक्षेप: चोरों ने इन स्पीड ब्रेकर्स को शहर के मुख्य क्षेत्रों से चुराया है, जहां लगभग हर समय ट्रैफिक रहता है, और लोगों की आवाजाही भी बनी रहती है, लेकिन इसके बावजूद इन इलाकों में चोरी होने से शहर की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है।

आपने घरों में, दुकानों में, गोदामों में, बस में, ट्रेन में या अन्य जगह पर हुई चोरी की घटनाओं के बारे में तो सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश से एक अनोखी चोरी का मामला सामने आया है। यहां के विदिशा शहर में खुराफाती चोरों ने खाली सड़कों पर ही चोरी कर डाली और वहां पर वाहनों की स्पीड कम करने और एक्सीडेंट्स रोकने के उद्देश्य से लगाए गए स्पीड ब्रेकर्स को ही पार कर दिया। वैसे बात एक-दो ब्रेकर्स की चोरी की होती तो इसे छोटी-मोटी चोरी मानकर नजरअंदाज भी किया जा सकता था, लेकिन यहां पर तो चोरों ने पूरे 8 लाख रुपए के स्पीड ब्रेकर्स ही उड़ा मारे। जिसके बाद विदिशा नगर पालिका ने इस बारे में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शहर की नगर पालिका ने ये स्पीड ब्रेकर पिछले साल करीब 8 लाख रुपए की लागत से लगाए थे और इन्हें रातोंरात शहर के कुछ भीड़-भाड़ वाले इलाकों से उखाड़कर चुरा लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये चोरियां शहर के किसी वीरान या बाहरी इलाके में ना होकर, बल्कि दुर्गा नगर चौराहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, विवेकानंद चौक और मुख्य सड़क जैसे प्रमुख इलाकों से हुई है।

चोरों ने इन स्पीड ब्रेकर्स को शहर के मुख्य क्षेत्रों से चुराया है, जहां लगभग हर समय ट्रैफिक रहता है, और लोगों की आवाजाही भी बनी रहती है, लेकिन इसके बावजूद इन इलाकों में चोरी होने से शहर की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। लोग कह रहे हैं कि जब इतने व्यस्त इलाकों में सड़क के बीचों बीच से चोरी को अंजाम दिया जा सकता है तो फिर बाकी इलाकों में सुरक्षा का क्या हाल होगा।

उधर इस मामले को लेकर लोगों ने पुलिस की रात्रि गश्त और शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों पर भी सवाल उठाया है, उनका कहना है कि जब इतना सब होने के बाद भी चोरी हो सकती है तो फिर उन्हें लगाने का फायदा क्या।

इस मामले को लेकर नगर पालिका के सीएमओ (चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर) दुर्गेश ठाकुर ने मीडिया को बताया कि ‘पिछले साल हमने शहर में कई स्थानों पर लगभग 8 लाख रुपए के स्पीड ब्रेकर्स लगाए थे, जो कि एलुमिनियम से बने हुए थे, उन्हें चोरी कर लिया गया है, इस बारे में हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है।’