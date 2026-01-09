Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Strange theft in Vidisha MP, speed breakers worth rs 8 lakh have disappered from road
MP में अजीबोगरीब चोरी, सड़क से गायब हो गए 8 लाख रुपए के स्पीड ब्रेकर्स; दर्ज कराया गया मामला

MP में अजीबोगरीब चोरी, सड़क से गायब हो गए 8 लाख रुपए के स्पीड ब्रेकर्स; दर्ज कराया गया मामला

संक्षेप:

चोरों ने इन स्पीड ब्रेकर्स को शहर के मुख्य क्षेत्रों से चुराया है, जहां लगभग हर समय ट्रैफिक रहता है, और लोगों की आवाजाही भी बनी रहती है, लेकिन इसके बावजूद इन इलाकों में चोरी होने से शहर की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है।

Jan 09, 2026 03:02 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, विदिशा, मध्य प्रदेश
share Share
Follow Us on

आपने घरों में, दुकानों में, गोदामों में, बस में, ट्रेन में या अन्य जगह पर हुई चोरी की घटनाओं के बारे में तो सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश से एक अनोखी चोरी का मामला सामने आया है। यहां के विदिशा शहर में खुराफाती चोरों ने खाली सड़कों पर ही चोरी कर डाली और वहां पर वाहनों की स्पीड कम करने और एक्सीडेंट्स रोकने के उद्देश्य से लगाए गए स्पीड ब्रेकर्स को ही पार कर दिया। वैसे बात एक-दो ब्रेकर्स की चोरी की होती तो इसे छोटी-मोटी चोरी मानकर नजरअंदाज भी किया जा सकता था, लेकिन यहां पर तो चोरों ने पूरे 8 लाख रुपए के स्पीड ब्रेकर्स ही उड़ा मारे। जिसके बाद विदिशा नगर पालिका ने इस बारे में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शहर की नगर पालिका ने ये स्पीड ब्रेकर पिछले साल करीब 8 लाख रुपए की लागत से लगाए थे और इन्हें रातोंरात शहर के कुछ भीड़-भाड़ वाले इलाकों से उखाड़कर चुरा लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये चोरियां शहर के किसी वीरान या बाहरी इलाके में ना होकर, बल्कि दुर्गा नगर चौराहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, विवेकानंद चौक और मुख्य सड़क जैसे प्रमुख इलाकों से हुई है।

चोरों ने इन स्पीड ब्रेकर्स को शहर के मुख्य क्षेत्रों से चुराया है, जहां लगभग हर समय ट्रैफिक रहता है, और लोगों की आवाजाही भी बनी रहती है, लेकिन इसके बावजूद इन इलाकों में चोरी होने से शहर की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। लोग कह रहे हैं कि जब इतने व्यस्त इलाकों में सड़क के बीचों बीच से चोरी को अंजाम दिया जा सकता है तो फिर बाकी इलाकों में सुरक्षा का क्या हाल होगा।

उधर इस मामले को लेकर लोगों ने पुलिस की रात्रि गश्त और शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों पर भी सवाल उठाया है, उनका कहना है कि जब इतना सब होने के बाद भी चोरी हो सकती है तो फिर उन्हें लगाने का फायदा क्या।

इस मामले को लेकर नगर पालिका के सीएमओ (चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर) दुर्गेश ठाकुर ने मीडिया को बताया कि ‘पिछले साल हमने शहर में कई स्थानों पर लगभग 8 लाख रुपए के स्पीड ब्रेकर्स लगाए थे, जो कि एलुमिनियम से बने हुए थे, उन्हें चोरी कर लिया गया है, इस बारे में हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है।’

ये भी पढ़ें:लाखों कमाने वाले भी डकार रहे थे मुफ्त राशन; एक ही राज्य में 30 लाख निकले फर्जी
ये भी पढ़ें:शराब पार्टी और तेज रफ्तार; इंदौर में पूर्व मंत्री की बेटी समेत 3 की दर्दनाक मौत

वहीं पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है और चोरों का पता लगाने के लिए वारदात स्थलों के पास लगे हुए सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाली जा रही है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|