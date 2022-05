छतरपुर में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के मंच पर नहीं मिली जगह, भड़क उठी महिला भाजपा नेता

जब भाजपा महिला नेता अंजना राजपूत यहां पहुंचीं तो मंच पर जगह नहीं मिली। इसको लेकर अंजना का कहना है कि कार्यक्रम को लेकर हम लोगों को बुलाया गया था, लेकिन हमारी टीम से किसी को मंच पर जगह नहीं मिली।

इस खबर को सुनें