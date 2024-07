ग्वालियर के एक निजी स्कूल में छात्र से अप्राकृतिक सेक्स, आरोपी भी नाबालिग

यहां आपको बता दें कि यह स्कूल आज से 7 साल पहले भी सुर्खियों में आया था। उसे वक्त मामला रैगिंग से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है उससे इस स्कूल के नाम पर धब्बा लगा है।

schools will remain closed for 10 days in madhya pradesh see here

Nishant Nandan Sun, 14 Jul 2024 05:32 PM लाइव हिन्दुस्तान,ग्वालियर