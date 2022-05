गुना में दलित परिवार को श्मशान घाट के चबूतरे पर अंतिम संस्कार से रोका, तीन गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के गुना जिले में कुछ लोगों ने एक दलित परिवार को श्मशान घाट के चबूतरे पर अपने एक परिजन का अंतिम संस्कार करने से कथित तौर पर रोका गया। मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

