शिवराज के मंत्री बोले- जो नेता गाय पाले, सिर्फ उन्हीं को मिले चुनाव लड़ने का अधिकार

MP के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा, 'मैंने तो सब नेताओं के लिए भी कहा है, चाहे वह पंच, विधायक और सांसद हो, जो नेता गाय पाले उसे ही चुनाव लड़ने का अधिकार हो, नहीं तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो।

