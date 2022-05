मध्य प्रदेश कैडर के सीनियर आईएएस अधिकारी हरिरंजन राव प्रधानमंत्री कार्यालय में पदस्थ, दो साल से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर 

मध्य प्रदेश कैडर के सीनियर आईएएस अधिकारी हरिरंजन राव को प्रधानमंत्री कार्यालय में पदस्थ किया गया है। वे पीएमओ में अतिरिक्त सचिव बनाए गए हैं। राव दो साल पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे।

