उज्जैनः महाकाल मंदिर में फूल-प्रसाद बेचने वालों के बीच खतरनाक लड़ाई, महिलाओं को भी डंडे से पीटा

उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में शनिवार को एक शर्मनाक घटना देखने को मिली। यहां मंदिर के बाहर फूल और प्रसाद बेचने वाले दो दुकानदारों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और फिर ये हाथापाई एक खतरनाक लड़ाई में बदल गई। इतना ही नहीं दोनों ने एक-दूसरे पर डब्लूडब्लूएफ रेस्लिंग स्टाइल में हमला बोला और महिलाओं तक को नहीं छोड़ा।

वीडियो वायरल

जब दोनों गुट आपस में लड़ रहे थे तो वहां मौजूद किसी ने इसका वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर मारपीट और लड़ाई का यह वीडियो वायरल हो गया है। 47 सेकेंड के इस वीडियो में रॉड, पाइप, लात-घूंसे, जूते-चप्पल जमकर चले। इतना हीं झगड़े के इस वीडियो में महिलाओं को भी डंडे से मारा गया। लेकिन इस दौरान किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की। यहां तक पुलिस को भी इस घटना की भनक नहीं लगी, जबकि पुलिस के गार्ड वहां हमेशा मौजूद रहते हैं।

#WATCH: A scuffle broke out between flower vendors near Ujjain's 'Mahakal Temple'. A case has been registered in the matter. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/V6jjkqEnVB