रीवा पुलिस नहीं कर रही थी शिकायत पर कार्रवाई, नाराज महिला कुल्हाड़ी लेकर पहुंची थाने; पुलिसवालों को दीं गालियां

मध्य प्रदेश के रीवा शहर के महिला थाना व सिविल लाइन थाना में रविवार की रात उस वक्त हड़कम्प मच गया जब एक महिला हाथ में कुल्हाड़ी लिए थाने पहुंच गई। दोनों थानों में महिला ने जमकर बवाल काटा।

