सतना में हनुमान मूर्ति से खून निकलने की अफवाह, गांववालों ने शुरू कर दिया पूजा-पाठ; सच्चाई जानें

नागौद तहसील के गांव की हनुमानजी की मूर्ति से निकल रहे लाल पानी के बाद ग्रामीणों ने अखण्ड मानस का पाठ शुरू कर दिया। 24 घंटे के लिए बैठे मानस पाठ के बाद विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा।

