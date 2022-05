छह साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, मुरैना में 24 घंटे के अंदर आरोपी के घर चला बुलडोजर

जानकारी के अनुसार देवगढ़ गांव निवासी 6 साल की बच्ची करीब साढ़े आठ बजे पिता के लिए बीड़ी लेने दुकान पर गई थी। दुकानदार रिंकू शर्मा उम्र 32 वर्ष टॉफी का लालच देकर उसे दुकान के अंदर एक कमरे में ले गया।

