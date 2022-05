नशे पर राजनीति, कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के गांजे को 'शिव बूटी' बताकर नशे के कारोबार बयान पर भाजपा ने कहा शिव का अपमान

दिग्विजय सिंह के अनुज व विधायक लक्ष्मण सिंह ने गांजे को शिव बूटी बताकर नशे की लत में उतारे जाने की बात कही तो भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हितेष बाजपेयी गांजे में पाए जाने वाले रसायन के बारे बताया।

इस खबर को सुनें