मध्य प्रदेश के वन विभाग के अमले पर भोपाल में शिकारियों का हमला, फॉरेस्ट गार्ड के प्राइवेट पार्ट पर गोली मारी, बंदूक छोड़़कर भागे

मध्य प्रदेश के वन विभाग के अमले पर भोपाल में शिकारियों ने हमला किया। दो फॉरेस्ट गार्ड पर शिकारियों ने चाकू व बंदूक से फायर किए। एक गार्ड के प्राइवेट पर शिकारियों ने गोली मार दी जिससे वह जख्मी हो गया।

