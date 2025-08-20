अर्चना तिवारी तो बड़ी खिलाड़ी निकली, ट्रेन में प्यार से नेपाल भागने तक की पूरी कहानी

मध्य प्रदेश में इंदौर-बिलासपुर ट्रेन की B3 कोच से लापता हुई अर्चना तिवारी आखिरकार 13 दिन बाद मिल गई है। मंगलवार को अर्चना को नेपाल बॉर्डर से बरामद किया और बुधवार को पुलिस ने उसकी पूरी कहानी सुनाई जो बेहद हैरान करने वाली है।

मध्य प्रदेश में इंदौर-बिलासपुर ट्रेन की B3 कोच से लापता हुई अर्चना तिवारी आखिरकार 13 दिन बाद मिल गई है। मंगलवार को अर्चना को नेपाल बॉर्डर से बरामद किया और बुधवार को पुलिस ने भोपाल लाकर उसकी पूरी कहानी सुनाई जो बेहद हैरान करने वाली है। मध्यप्रदेश के कटनी की रहने वाली 29 साल की वकील अर्चना तिवारी की तलाश में पुलिस खाक छानती रही और वह अपने कथित प्रेमी के साथ हैदराबाद से दिल्ली और नेपाल तक घूमती रही। अर्चना 7 अगस्त को इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस में ट्रेन में सवार होकर कटनी के लिए निकली थी और रास्ते में ही लापता हो गई थी।

भोपाल जीआरपी एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अर्चना के परिवार ने एक पटवारी से शादी तय कर दी थी। लेकिन उसे वह रिश्ता मंजूर नहीं था। वकालत के साथ जज बनने की तैयारी में जुटी अर्चना अभी पढ़ाई को जारी रखना चाहती थी। परिवार से बहस के बाद उसने शारांस नाम के दोस्त और उसके साथी तेजिंदर के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की थी। तीनों ने ट्रेन से लापता होने की कहानी रची थी और फिर बेहद बारीकी से इसे अंजाम दिया। पुलिस ने यह भी बताया कि सारांस से इसकी मुलाकात जनवरी 2025 में एक ट्रेन यात्रा के दौरान हुई थी। दोनों के बीच मुलाकात और बातचीत का सिलसिला चल रहा था। हालांकि, शुरुआती पूछताछ में अर्चना ने शारांस के साथ प्रेम संबंध होने की बात से इनकार किया है।

अर्चना ने पूरी बात सारांश और तेजिंदर को बताई और कहा कि वह परिवार की मर्जी के मुताबिक शादी नहीं करना चाहती है। उसने परिवार से दूर होकर अपनी नई जिंदगी बसाने का मन बना लिया था। इसके लिए तीनों ने एक साथ बैठकर गुमशुदगी वाली यह योजना बनाई। लोढ़ा ने कहा कि वकील होने की वजह से अर्चना जानती थी कि जीआरपी में गुमशुदगी के कई मामले आते हैं और उसे लगा था कि मिसिंग की रिपोर्ट फाइल होगी और शायद उसकी इतनी तलाश नहीं होगी।

कैसे ट्रेन से लापता हुई अर्चना तेजिंदर सारांश का दोस्त है और टैक्सी चलाता है। वह कई जगहों पर जा चुकी थी। तेजिंदर इटारसी रेलवे स्टेशन के पास रहता था। उसने बताया था कि वह स्टेशन के उस हिस्से से अर्चना को निकाल लेगा जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। रक्षाबंधन के लिए ट्रेन से निकली अर्चना को प्लान के मुताबिक लापता होना था। शुजालपुर का रहने वाला सारांश अर्चना के लिए कपड़े लेकर नर्मदापुरम आया। तेजिंदर नर्मदापुरम में ट्रेन में बैठा। उसने अर्चना को कपड़े दिए। इधर सारांश सड़क के रास्ते इटारसी आ गया। यहां अर्चना ने अपना कोच बदल लिया था और फिर तेजिंदर ने इटारसी में बचते-बचाते अर्चना को बाहर निकाला। यहां अर्चना ने अपना मोबाइल फोन और घड़ी तेजिंदर को दिया और मिडघाट इलाके में फेंकने को कहा था।

तेजिंदर को फ्रॉड केस में उठा ले गई दिल्ली पुलिस पुलिस ने बताया कि तेजिंदर को उसी दिन दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई,क्योंकि वह किसी फ्रॉड के मामले में आरोपी था। लड़की ने जानबूझकर सामान ट्रेन में छोड़ा ताकि लगे कि वह ट्रेन से कहीं गिर गई है, भागी नहीं है। टेक्निकल जांच के जरिए पुलिस ने तेजिंदर और सारांश का पता लगाया। तेजिंदर के मामले में शामिल होने का पुलिस को पूरा भरोसा था फिर पता चला कि उसे दिल्ली पुलिस ले गई है। इस बीच पुलिस ने सारांश का पता लगा लिया। सारांश ने पुलिस को बताया कि तेजिंदर और अर्चना के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की थी।