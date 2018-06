मध्य प्रदेशः मुरैना में ट्रैक्टर-ट्रॉली की जीप से भिड़ंत, 12 मरे 8 घायल

मुरैना जिले के चम्बल घड़ियाल सेंचुरी के प्रतिबंधित क्षेत्र से अवैध रेत ले जा रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली ने आज सुबह सवारियों से भरी जीप को टक्कर मार दी, जिससे जीप में सवार 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई , जबकि 8 अन्य लोग गम्भीर रूप से घायल हैं।



मुरैना के पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने बताया कि रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली की भिड़ंत सवारियों से भरी जीप से आज सुबह करीब 6 बजे स्टेशन रोड थाने के गंजरामपुर गांव के मोड़ पर हो गयी। जीप में सवार लोग घुरघान गांव जा रहे थे। उन्होंने बताया कि इस हादसे में जीप में सवार 12 लोगों की मौत हो गयी, जबकि जीप में सवार 8 अन्य लोग गम्भीर रुप से घायल हुए हैं।

Madhya Pradesh: 12 dead, 6 injured after a tractor trolley rammed into a jeep in Morena, in the early morning hours. pic.twitter.com/45Hk8Ov8Gg