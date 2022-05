मध्य प्रदेश के युवा ने बनाया भारत-बांग्लादेश मैत्री दिवस 'लोगो, मिला एक हजार अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार

देश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और बांग्लादेश के उच्चायुक्त मुहम्मद इमरान ने 25 अप्रैल 2022 सोमवार को भारत-बांग्लादेश मैत्री दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया है।

