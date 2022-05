गर्मी में जल संकट, कड़ी धूप में 3 किलोमीटर पैदल चल महिलाएं ला रहीं पानी; कब जागेगा प्रशासन

महिलाओं को फिर पूरे घर के लिए भोजन पकाना भी पड़ता है और मजदूरी करने भी इन्हें जाना होता है। ताकि घर की बाकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। कई बार पहाड़ी क्षेत्र की पगडंडियों पर चलने में यह गिर भी जाती है

इस खबर को सुनें