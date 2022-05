छात्रों के लिए खुशखबरी, वेद विद्यापीठ को सेकेंडरी बोर्ड की मान्यता; केंद्रीय मंत्री का ऐलान- 5 स्थानों पर खुलेंगे नए प्रतिष्ठान

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश भर में वेद विद्या 5 हज़ार से अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाती है। आर्थिक सहायता देती है, इसी तरह अब आगे देश के 5 स्थानों पर वैद विद्या पीठ की स्थापना की जाएगी।

