मृत गर्भवती महिला का इलाज करते रहे डॉक्टर, परिवार का आरोप - नर्स मोबाइल पर खेल रही थी गेम

महिला की मौत होने के बाद ड्यूटी पर मौजूद नर्स और डॉक्टर एक घंटे तक मृत महिला का इलाज कर परिवार वालों झूठी सांत्वना देते रहे। परिजनों ने महिला की मौत के बाद हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची।

