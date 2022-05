मध्य प्रदेश : गूगल से उर्दू सीख किसान को भेजा धमकी भरा खत, 50 लाख की डिमांड; सीसीटीवी में दिखे बदमाश

थाना प्रभारी ओ पी अहीर ने बताया कि आरोपी एनजीओ में काम करते हैं और उन पर 8 लाख का कर्ज है। कर्ज उतारने के लिए उन्होंने बड़ा मकान देख चिट्ठी से फिरौती मांगी थी। आरोपियों ने किसान को डेडलाइन भी दी थी।

इस खबर को सुनें