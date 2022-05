मध्य प्रदेश: घूस में माजा कोल्डड्रिंक्स की डिमांड, पोस्टमास्टर की करतूत; देखें वीडियो

बाद में डाक अधिकारी अपनी सरकारी पावर की धौंस दिखाने लगे। अधिकारी द्वारा रिश्वत के तौर पर मांगी गई माजा का वीडियो पीड़ित ने अपने मोबाइल से बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Tue, 03 May 2022 09:00 AM

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान,रीवा Tue, 03 May 2022 09:00 AM

इस खबर को सुनें