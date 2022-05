मध्य प्रदेश के खरगोन में घरों में ही पढ़ी गई ईद की नमाज, परशुराम जयंती भी घर में ही मनाई गई...

मुस्लिम समुदाय ने घर पर ही रह कर ईद की नमाज पढ़ी है। वही सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में परशुराम जयंती भी घरों में ही मनाई जा रही है। खरगोन में फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है।

इस खबर को सुनें