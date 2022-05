मध्य प्रदेश: प्रशासन ने तोड़ी दी नेशनल हॉकी प्लेयर की झोपड़ी, परिवार सहित आत्मदाह की कोशिश

सागू के पिता का निधन काफी लंबे समय पहले ही हो गया था। परिवार में मां और दो छोटे भाई और बहनें हैं। घर चलाने के लिए सागू पढ़ाई और हॉकी सीखने के साथ-साथ लोगों के घरों पर बर्तन धोने का काम करती हैं।

