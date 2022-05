मध्य प्रदेश: उज्जैन में झूलेलाल की 31 फुट मूर्ति का अनावरण, सांसद और मंत्री जमकर झूमे

मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज मानो राम-राज्य की अनुभूति हो रही है। एक तरफ अन्य मंदिरों का विकास जोरों पर है, पीएम व राष्ट्रपति आने वाले हैं। सिंधी समाज मे लोगों ने यह मूर्ति स्थापित की है।

इस खबर को सुनें