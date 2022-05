मध्य प्रदेश में लहसुन की फसल के दाम नहीं मिलने पर किसान ने बुंदेलखंडी लोकगीत में व्यथा बयां की, वीडियो वायरल हुआ

बुंदेलखंड के सागर में एक किसान ने लहसुन की खेती की थी और उसकी फसल जब कटकर बाहर आई तो उसका दाम नहीं मिला। इस पर उसने अपने दर्द को बुंदेलखंडी लोकगीत में बयां कर दिया और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।

