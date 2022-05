मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटर ही नहीं नेताओं पर दलों की नजरें, सीएम के गृह जिले सीहोर में कांग्रेस में भाजपा की सेंधमारी

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीतिक दलों की एद-दूसरे के नेताओं पर नजरें गड़ी हैं। भाजपा ने बाजी मारते हुए कांग्रेस में पहली सेंध सीएम शिवराज सिंह के गृह जिले सीहोर में लगाई है।

