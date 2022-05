मध्य प्रदेश: बांध में नहाने गए 4 बच्चे डूबे, 3 लड़कियों और 1 लड़के की मौत से पसरा सन्नाटा; सभी आपस में रिश्तेदार

चारों बच्चे डैम में नहाने गए थे। इस दौरान वो गहरे पानी में डूब गए। मरने वालों में 7 साल की बच्ची सृष्टि, 9 साल की प्राची, 11 साल की प्रिया और 10 साल का बच्चा शेखर शामिल है। घटना की जांच जारी है।

