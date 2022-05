आदिवासियों की पीट-पीट कर हत्या का मामला: 5 घंटे चक्का जाम फिर 13 आरोपी गिरफ्तार, पढ़िए अब तक क्या-क्या हुआ

इस सूचना पर जब पुलिस पहुंची तब उससे पहले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तीन युवकों के साथ जमकर मारपीट की। पुलिस तत्काल तीनों घायल लोगों को अस्पताल ले गई जहां दो युवकों की मौत हो गई। 1 युवक जख्मी है।

इस खबर को सुनें