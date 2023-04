कूनो में जन्मे 4 हिंदुस्तानी चीतों का आप रखना चाहेंगे नाम? बस एक कंपटीशन में लेना होगा हिस्सा; जानें प्रोसेस

ऐप पर पढ़ें

मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल, कूनो में कुछ ऐसा हुआ जिसका देश पिछले सत्तर सालों से इंतजार कर रहा था। भारत में आखिरी बार साल 1947 में चीता देखा गया था। इसके कुछ सालों बाद ही सरकार ने चीतों के विलुप्त होने की घोषणा कर दी। फिर आया साल 2022 का सितंबर महिना। कूनो में नामीबिया से 8 चीते लाए गए। दूसरी खुशखबरी लोगों को तब मिली जब साल 2023 में भी अफ्रीका से 12 चीतों को कूनो लाया गया। लेकिन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब बीते मार्च के आखिर में कूनो में एक मादा चीता ने चार शावकों को जन्म दिया। कूनो में जन्मे यह विदेशी नहीं भारतीय चीते हैं। ऐसे में भारत सरकार ने अब लोगों से इन नए जन्मे चीतों का नाम रखने को कहा है। क्या आप भी चाहते हैं कि आप के दिए नाम से ये चीते पुकारे जाएं? अगर हां तो यहां समझें चीतों को नाम देने की पूरी प्रोसेस...

दरअसल, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक कंपटीशन की घोषणा की है। इस कंपटीशन में आप कूनो में जन्मे चार चीतों को नाम दे सकते हैं। यह कंपटीशन MyGovIndia के वेबसाइट पर लॉन्च की गई है। इसके साथ-साथ अगर आप चाहें तो ट्विटर पर भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। बता दें कि इस कंपटीशन की शुरुआत 1 अप्रैल, 2023 को हुई है। आइए, अब समझते हैं इसमें हिस्सा लेने का प्रोसेस...

कूनो में जन्मे चार चीतों को नाम देने के लिए सबसे पहले आपको https://www.mygov.in/task/name-four-newly-born-cheetah-cubs-kuno/ वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। यहां क्लिक करते ही आप उस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां से आप चीतों को नाम दे सकते हैं। पेज पर पहुंचने के बाद आपको MyGovIndia के वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा। इसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी तैयार रखें। सभी जानकारी वहां फीड करने के बाद आपका MyGovIndia पर अकाउंट खुल जाएगा।

MyGovIndia पर अकाउंट खुल जाने के बाद आपको उसी पेज पर 'do this task now' लिखा हुआ एक बटन नजर आएगा। उसपर क्लिक करते ही आप अपने पसंद का नाम चीतों को दे सकते हैं। नाम देने के बाद सेव बटन पर क्लिक करते ही आपका नाम वेबसाइट पर सेव हो जाएगा। बता दें कि अब तक दो हजार से अधिक लोगों ने इन चीतों को नाम दे दिया है। ऐसे में अगर आप भी नाम देना चाहते हैं तो लेट न करें।

मिली जानकारी के मुताबिक, किसी ने चीतों का नाम राम रखने को कहा है तो किसी ने स्वतंत्रता सेनानियों का नाम सुझाया है। बता दें कि यह कंपटीशन 30 अप्रैल तक चलता रहेगा। ऐसे में अभी हजारों नाम आने की और संभावना है। उसके बाद चार लोगों का चुनाव किया जाएगा जिनके दिए हुए नाम से चीतों को जाना जाएगा।