बुरहानपुर में हिंदू शख्स ने ही तोड़ी थी हनुमान मूर्ति, त्योहार पर माहौल खराब करने की थी कोशिश

दक्कन का द्वार कहे जाने वाले बुरहानपुर में शांति भंग करने की नीयत से मालीवाड़ा हनुमान मंदिर में मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जैसे ही पुलिस को भनक लगी, बुरहानपुर पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई।

