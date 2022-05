मध्य प्रदेश के जबलपुर स्टेशन पर समस्तीपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल ट्रेन में आग, जनरेटर बोगी में लपटें निकली

ध्य प्रदेश के जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर मंगलवार की रात को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जब समस्तीपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल जा रही ट्रेन के जनरेटर बोगी में अचानक आग लगी।

Wed, 04 May 2022 11:15 AM

Ravindra Kailasiya लाइव हिंदुस्तान,जबलपुर Wed, 04 May 2022 11:15 AM

इस खबर को सुनें