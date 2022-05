कमलनाथ के खिलाफ शिकायत विधानसभा की आचरण समिति को सौंपी गई, विधानसभा कार्यवाही की बकवास संबंधी बयान पर सुनवाई जल्द

मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के खिलाफ सदन की कार्यवाही को बकवास बताए जाने संबंधी एक बयान को लेकर भाजपा विधायक यशपाल सिंह की शिकायत को आचरण समिति को सौंप दिया गया है।

