दिग्विजय सिंह पहुंचे हाईकोर्ट, हराने वाले भाजपा नेता के खिलाफ डाली याचिका, क्या आरोप?

कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से उन्हें शिकस्त देने वाले भाजपा के नेता रोडमल नागर के निर्वाचन को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

voting will be done through ballot paper in rajgarh why did digvijay singh say this gave argument

Krishna Singh Wed, 17 Jul 2024 12:32 AM भाषा,जबलपुर