मॉब लिचिंग मामले में कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया का राज्यपाल पर आरोप, 'बीजेपी सरकार से डरे हैं'

मध्य प्रदेश में सिवनी में दो आदिवासियों की मॉब लिचिंग में मौत की घटना को लेकर कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के नेतृत्व ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल पर आरोप लगाया है कि वे भाजपा सरकार से डरे हुए हैं।

