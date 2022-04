NHI को लेकर CBI ने मध्य प्रदेश सहित सात राज्यों में मारा छापा, आला अफसर फंसे; एक करोड़ से ज्यादा कैश जब्त

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तीन परियोजनाओं में अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से आर्थिक अनियमितता का मामला सामने आया है। इसमें एमपी-यूपी सहित दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात में छापे।

लाइव हिंदुस्तान,भोपाल Ravindra Kailasiya Sun, 03 Apr 2022 09:04 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.