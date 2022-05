मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाजपा नेता दबंगई, साहूकारी में ब्याज वसूली पर हथियारबंद होकर हमला

मध्य प्रदेश में साहूकार एक्ट लागू है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार ज्यादा ब्याज वसूलने से बाज नहीं आ रहे हैं। भोपाल में एक किसान परिवार से भाजपा नेता ने साहूकारी में ज्यादा ब्याज की वसूली की कोशिश

इस खबर को सुनें