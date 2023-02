बाबा बागेश्वर को नहीं आती अंग्रेजी! VIDEO में धीरेंद्र शास्त्री ने ऐसा क्या बोला जो उड़ने लगा मजाक

ऐप पर पढ़ें

बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री की बातों में एक बड़ी आबादी दिलचस्पी लेने लगी है। कोई बाबा बागेश्वर को एक चमत्कारी संत मानता है तो कोई बाबा के कथित चमत्कारों पर सवाल भी उठाता है। सिर्फ 26 साल की उम्र में देश-दुनिया में मकबूलियत पाने वाले धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में बड़े-बड़े नेताओं और अभिनेताओं का आना-जाना भी शुरू हो गया है। ऐसे में धीरेंद्र शास्त्री अक्सर अपने बयानों को लेकर भी सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में धीरेंद्र शास्त्री के साथ एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद कई लोग उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिए।

बाबा बागेश्वर को अंग्रेजी नहीं आती

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि धीरेंद्र शास्त्री का इंटरव्यू एक टीवी चैनल का एंकर ले रहा है। एंकर ने इंटरव्यू के अंत में धीरेंद्र शास्त्री की तारीफ करते हुए कहा, धीरेंद्र जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए...Thank you very much, you are a good speaker. (बहुत-बहुत धन्यवाद, आप एक अच्छे वक्ता हैं।) इसपर बाबा बागेश्वर ने कहा, जय सियाराम, सनातन धर्म की जय। इतना कहते ही धीरेंद्र शास्त्री को लगा कि इंटरव्यू खत्म हो गया है। इसके बाद धीरेंद्र शास्त्री अपना हेडफोन निकालते हुए अपने पास बैठे किसी शख्स से पूछते हैं- you are a good speaker का मतलब?

लोगों ने जमकर उड़ाया मजाक

धीरेंद्र शास्त्री का यह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एंकर की अंग्रेजी में तारीफ करने के बाद वो तुरंत थैंक्यू तो बोल दिए लेकिन उसके बाद वो अपने पास मौजूद किसी शख्स से उसका मतलब भी पूछते नजर आए। इसे देख एक यूजर ने कमेंट किया- इसे देख पता चला कि सफल होने के लिए अंग्रेजी जरूरी नहीं। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा- बाबा को अंग्रेजी नहीं आती क्या? सोशल मीडिया पर कुछ लोग धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में भी उतरे। एक यूजर ने लिखा- अंग्रेजी नहीं आती तो क्या हुआ धीरेंद्र शास्त्री को संस्कृत तो आती है।

बाबा बागेश्वर ने कितनी पढ़ाई की है?

धीरेंद्र शास्त्री ने कितनी पढ़ाई की है इसके बारे में उन्होंने कभी जानकारी नहीं साझा की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि बाबा बागेश्वर सिर्फ कक्षा आठवीं तक पढ़ाई किए हैं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि धीरेंद्र शास्त्री ने बीए तक की पढ़ाई की है।