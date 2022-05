संत का शिवराज को क्या संदेश? अवधेशानंद ने मध्य प्रदेश के सीएम को बताया भारत का भविष्य

सिर्फ इतना ही नहीं, संत अवधेशानंद ने भारत का भविष्य भी बता डाला। अवधेशानंद ने शिवराज की तारीफ करते हुए कहाकि मेरे प्रति आपका अनुराग है इसलिए यह बात नहीं कह रहा हूं। आप भारत का भविष्य हैं।

Wed, 04 May 2022 09:36 AM

Deepak लाइव हिंदुस्तान,भोपाल

