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माता की गर्दन झुकी, 111 साल से जल रही अखंड ज्योत; 250 साल पुराने मां कंकाली मंदिर के किस्से

Mar 23, 2026 02:38 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, रायसेन, वार्ता
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एमपी का ऐसा मंदिर, जहां 111 साल से अखंड ज्योत जल रही है। 250 साल पुराने कंकाली माता के इस मंदिर से जुड़े कई किस्से भक्तों द्वारा सुनाए जाते हैं। पढ़िए मंदिर से जुड़े हुए दिलचस्प किस्से।

माता की गर्दन झुकी, 111 साल से जल रही अखंड ज्योत; 250 साल पुराने मां कंकाली मंदिर के किस्से

एमपी का ऐसा मंदिर, जहां 111 साल से अखंड ज्योत जल रही है। 250 साल पुराने कंकाली माता के इस मंदिर से जुड़े कई किस्से भक्तों द्वारा सुनाए जाते हैं। उनमें से एक किस्सा ये है- सामान्य तौर पर यहां मां की गर्दन टेढ़ी रहती है, लेकिन दशहरे के दिन हवन के बाद कुछ क्षण के लिए मां की गर्दन सीधी हो जाती है।

ये मंदिर मध्यप्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय से लगभग 28 किलोमीटर दूर भोजपुर विधानसभा के ग्राम गुदावल में स्थित है। मां कंकाली के दरबार के बारे में कहा जाता है कि यहां भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है।

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सपने में आई थीं माता, फिर बना मंदिर

ग्रामीणों के अनुसार गांव के पटेल हरलाल मीणा को माँ ने सपना दिया और इस स्थान पर खुदाई कर मूर्ति निकालकर स्थापना करने की बात कही थी। उसके बाद पटेल हरलाल मीणा ने सन 1731 में इसी जगह खुदाई कराई तो मां कंकाली के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति भी निकली थी। हरलाल मीणा ने सभी मूर्तियों के साथ माँ कंकाली की मूर्ति निकलवाई और उनको यहां विराजमान किया। तब से लेकर आज तक मां भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती आ रही हैं।

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चोरी करने वालों की चली गई आंखों की रौशनी

कहा जाता है कि एक बार कुछ चोरों ने माँ कंकाली के इस मंदिर में चोरी कर ली। उसके बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन जब उन्होंने इस दरबार में आकर अपनी गलती मानी और माँ कंकाली के दरबार में पहुंचकर माफ़ी माँगी। तब जाकर उनकी आंखों की रोशनी वापस आई।

माता की मूर्ति

111 साल से जल रही अखंड ज्योत

मंदिर के पुजारियों का दावा है कि जिन महिलाओं की गोद सूनी होती है यहां आकर उनकी गोद भर जाती है। वहीं लोग अपने बिगड़े कामों की हाजिरी लगाने भी आते हैं और मन्नत का काम पूरा होने पर माँ का धन्यवाद करने भी यहां पहुंचते हैं। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि इस मंदिर में लगभग 111 साल से अखंड ज्योति जल रही है जो सदा जलती रहती

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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