मां दुर्गा की प्रतिमा पर पत्थर फेंके, मुस्लिम मोहल्ले में घटी घटना; MP में नवरात्रि के पहले दिन ही बवाल

मध्य प्रदेश में नवरात्रि के पहले दिन ही बवाल हो गया। स्थापना के लिए ले जाई जा रही मां दुर्गा की प्रतिमा पर पत्थर फेंकने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह घटना तब घटी जब प्रतिमा को लेकर लोग मुस्लिम मोहल्ले से गुजर रहे थे। पथराव से प्रतिमा हल्की सी खंडित भी हो गई।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, विदिशाMon, 22 Sep 2025 08:23 PM
मध्य प्रदेश के विदिशा में नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापना के लिए ले जाते समय बजरिया स्थित खाई रोड पर पत्थर फेंकने की घटना सामने आई है। मुस्लिम मोहल्ला से गुजरने के दौरान कुछ युवकों द्वारा प्रतिमा पर पत्थर फेंकने के बाद विवाद हो गया। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने समझा-बुझाकर मामला शांत कराया। पुलिस ने कहा कि आरोपियों और उनके परिवार से पूछताछ की जा रही है।

इस संबंध में विदिशा के सीएसपी अतुल सिंह ने बताया कि छोटे-छोटे बच्चों द्वारा पत्थर फेंकने की बात सामने आई है, जिसमें दुर्गा जी की मूर्ति हल्की सी खंडित भी हुई है। कोई बड़ा मामला नहीं है। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना प्रभारी आनंद राज पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे।

सीएसपी ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने भीड़ को शांति बनाए रखने की अपील की। विवाद को बैठकर सुलझा लिया गया है। घायल युवकों ने थाने में पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तथ्य सामने आने के बाद जो भी लीगल कार्रवाई होगी वह करेंगे।

वहीं, हिंदू उत्सव समिति विदिशा के जिला अध्यक्ष ने बताया कि छोटे बच्चों द्वारा खेल-खेल में यह काम किया गया है। हम लोगों ने छतों पर जाकर भी पूरी तरह जायजा लिया है। छोटे बच्चों द्वारा खेल-खेल में यह घटना हुई है। चूंकि छोटे बच्चे मुस्लिम समुदाय के हैं, इसलिए बात आगे बढ़ गई।

Madhya Pradesh News
