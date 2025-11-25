सौतेला पिता बोला- मैंने बेटी का रेप नहीं किया; फिर ऐसे हुआ खुलासा, अदालत ने सुनाई उम्र कैद

संक्षेप: आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। इसके साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को 4 लाख रुपए प्रतिकर राशि के रूप में भी देने का निर्देश दिया है।

ग्वालियर में बेटी से दुष्कर्म के आरोपी सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा हुई है। 28 अप्रैल 2025 की दरम्यानी रात जब नाबालिग छोटी बहन के साथ सो रही थी, तब आरोपी पिता ने बेटी को गोद में उठाया और नीचे कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। डीएनए रिपोर्ट और पीड़िता के कथन के आधार पर पॉक्सो कोर्ट ने 21 नवंबर 2025 को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। इसके साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को 4 लाख रुपए प्रतिकर राशि के रूप में भी देने का निर्देश दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि सिर्फ सात माह में मामले की ट्रायल खत्म कर ली गई। अभियोजन के अनुसार नाबालिग बेटी से सौतेले पिता ने 27-28 अप्रैल की दरम्यानी रात दुष्कर्म किया। उस समय पीड़िता की मां मुरैना में विवाह समारोह में शामिल होने गई थी। जब वह लौटकर आई तो बेटी ने आपबीती सुनाई। उसने बताया कि पिता ने उसे धमकाया था कि यदि किसी से यह बात कही तो उसे जान से मार देगा।

29 अप्रैल को पुलिस थाना भंवरपुरा में पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और 30 अप्रैल को पुलिस ने पिता को गिरफ्तार भी कर लिया। इसके बाद से पिता जेल में हैं। आरोपी पिता की ओर से दलील दी गई कि उसने रेप नहीं किया। घर में आने वाले मुंहबोले मामा से बात नहीं करने पर पीड़िता और उसकी मां नाराज थे। मामा के ही कहने पर ये झूठा केस लगाया गया। हालांकि, डीएनए रिपोर्ट और पीड़िता के बयान ने दुष्कर्म की पुष्टि की है।