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MP में बीच नदी में फंसा 100 यात्रियों से भरा स्टीमर, तेज बहान में बहने लगा और फिर…

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, मुरैना
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ये स्टीमर महादेव मंदिर के लिए रवाना हुआ था। यात्रियों के मुताबिक स्टीमर में डीजल खत्म हो गया था। इसी दौरान इंजन बंद हो गया और स्टीमर बहाव के साथ बेहने लगा। एक यात्री ने कहा कि स्टीमर के पंखे में कपड़ा फंस गया था और इसी दौरान डीजल भी खत्म हो गया।

MP में बीच नदी में फंसा 100 यात्रियों से भरा स्टीमर, तेज बहान में बहने लगा और फिर…
MP में बीच नदी में फंसा 100 यात्रियों से भरा स्टीमर

मध्य प्रदेश के मुरैना के पोरसा क्षेत्र के नगरा साहसपुर घाट से उत्तर प्रदेश के बटेश्वरा महादेव मंदिर के लिए निकला यात्रियों से भरा स्टीमर रविवार सुबह चंबल नदी के बीच अचानक खराब हो गया। स्टीमर में 100 से ज्यादा यात्री और 50 से अधिक मोटरसाइकिलें सवार थीं। अचानक इंजन बंद होने के बाद स्टीमर नदी की तेज धार के साथ बहने लगा, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।

यात्रियों के मुताबिक स्टीमर में डीजल खत्म हो गया था। इसी दौरान इंजन बंद हो गया और स्टीमर का नियंत्रण मुश्किल हो गया। एक यात्री ने बताया कि स्टीमर के पंखे में कपड़ा फंस गया था और इसी दौरान डीजल भी खत्म हो गया। इंजन बंद होने के बाद तेज बहाव के कारण स्टीमर लगातार नदी की धार के साथ आगे बढ़ता रहा।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

स्टीमर के बहकर भिंड जिले की सीमा की ओर पहुंचने के बाद यात्रियों की चिंता और बढ़ गई। स्टीमर स्टाफ ने बल्लियों के सहारे उसे नियंत्रित करने और नदी के किनारे लगाने की कोशिश की। इस दौरान स्टीमर में सवार यात्रियों ने मोबाइल फोन से वीडियो बनाकर घटना को रिकॉर्ड किया। देखते ही देखते स्टीमर के नदी में बहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद स्टीमर को सुरक्षित नदी के किनारे लगा दिया गया।

सभी यात्री सुरक्षित

स्टीमर में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। किसी यात्री के घायल होने की फिलहाल सूचना नहीं है।स्टीमर को किनारे लगाने के बाद वॉटर प्रोजेक्ट प्लांट स्थल से सभी यात्रियों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इससे यात्रियों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है।

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लापरवाही के आरोप

घटना के बाद स्टीमर में सवार यात्रियों ने संचालन में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। यात्रियों का कहना है कि 100 से ज्यादा लोगों और 50 से अधिक मोटरसाइकिलों को लेकर चल रहे स्टीमर में डीजल खत्म होना और बीच नदी में इंजन बंद हो जाना गंभीर लापरवाही है।

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लेकिन राहत की बात यह है कि स्टीमर को सुरक्षित किनारे लगा लिया गया और सभी यात्री सुरक्षित हैं। घटना के बाद अब स्टीमर संचालन की व्यवस्था, यात्रियों की संख्या, सुरक्षा इंतजाम और तकनीकी जांच को लेकर प्रशासन की ओर से जांच की जरूरत महसूस की जा रही है। प्रशासन की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि स्टीमर में इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों और वाहनों को ले जाते समय सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं।

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रिपोर्ट- अमित कुमार

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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