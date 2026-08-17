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उज्जैन में नागचंद्रेश्वर मंदिर के पास श्रद्धालुओं की भारी भीड़; भगदड़ जैसे हालात, कई बेहोश

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
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सावन के तीसरे सोमवार पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यहां नागचंद्रेश्वर मंदिर के पास भगदड़ जैसे हालात बन गए। कई श्रद्धालु बेहोश हो गए।

सावन के तीसरे सोमवार पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी भगदड़ जैसे हालात बन गए। साल में एक बार खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि भीड़ का दबाव बढ़ने से कई श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए। इससे अफरा-तफरी मच गई। श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि भीड़ के कारण कुछ श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई। दो को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, हरसिद्धि मंदिर के सामने बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र में भीड़ का दबाव बढ़ गया था। कई लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई थी।

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परिजन और सुरक्षाकर्मी ले गए अस्पताल

बताया जा रहा कि महिला-पुरुष और युवतियों को घबराहट के बाद बेहोशी की हालत में परिजन और सुरक्षाकर्मी ने श्रद्धालुओं को संभालकर अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। फिलहाल सभी का उज्जैन जिला अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल में भर्ती श्रद्धालुओं की हालत पर चिकित्सकों की निगरानी बनी हुई है।

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5 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन

सावन के तीसरे सोमवार पर भगवान महाकाल और नागचंद्रेश्वर मंदिर के विशेष दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे हैं। इसके चलते मंदिर क्षेत्र और आसपास के मार्गों पर भारी भीड़ है। 5 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान महाकाल ओर नागचंद्रेश्वर के दर्शन कर चुके है।

कैसे बिगड़े हालात

श्रद्धालुओं ने बताया कि नाग पंचमी के लिए हम आधी रात 12 बजे से लाइन में लगे थे। लेकिन, पुलिस और प्रशासन ने वीआईपी दर्शन के लिए हमें रोक दिया। इसलिए भीड़ लगातार बढ़ती रही। इस बीच कई लोगों की तबीयत खराब हो गई और वे बेहोश हो गए। अस्पताल में भर्ती एक व्यक्ति की मां मीनू ने बताया, “घटना हरसिद्धि चौराहे पर हुई। नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जाते समय वह बैरिकेड के नीचे आ गया। वहां भगदड़ मच गई थी। किसी ने उसकी मदद नहीं की। सिर्फ एक व्यक्ति उसे उठाकर यहां लेकर आया।”

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गौरतलब है कि इससे पहले बिहार के लखीसराय जिले में आज सुबह सावन के तीसरे सोमवार पर भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। इस दौरान भगदड़ मचने से कम से कम सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 14 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार, यह घटना मंदिर के समीप स्थित अशोक धाम हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण हुई।

रिपोर्ट- विजेंद्र यादव

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