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MP : बिल्डिंग बनी नहीं, फिर भी बदलता रहा स्टाफ; चर्चा में इंदौर का 'घोस्ट हॉस्पिटल'

Praveen Sharma हिन्दुस्तान
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मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले 6 साल से 100 बेड का एक अस्पताल सिर्फ कागजों पर ही चल रहा है। अस्पताल के लिए 87 कर्मचारियों की नियुक्ति के बावजूद आज तक इसकी बिल्डिंग बनाने के लिए एक ईंट तक नहीं रखी गई है।

MP : बिल्डिंग बनी नहीं, फिर भी बदलता रहा स्टाफ; चर्चा में इंदौर का 'घोस्ट हॉस्पिटल'

मध्य प्रदेश के इंदौर में घनी आबादी वाले खजराना इलाके में प्रस्तावित 100 बेड वाले सिविल अस्पताल की इमारत सरकारी मंजूरी के छह साल बाद भी अस्तित्व में नहीं आ सकी है। हालांकि इस अस्पताल के लिए स्वीकृत 87 पदों पर नियुक्तियां और कर्मचारियों के तबादले होते रहे हैं।

सोशल मीडिया पर कई लोग महज कागजों पर चल रहे इस प्रोजेक्ट को 'घोस्ट हॉस्पिटल' जैसे नामों से संबोधित करते हुए प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि जब अस्पताल का भवन ही अस्तित्व में नहीं है, तो उसके नाम पर तबादले भला किस आधार पर किए जा रहे हैं?

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अस्पताल को 6 साल पहले मिली थी मंजूरी

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि खजराना और आस-पास के क्षेत्रों में करीब पांच लाख की आबादी को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 100 बेड वाले नए सिविल अस्पताल की कवायद 2019 में शुरू की गई थी और 2020 में इसे औपचारिक मंजूरी दी गई थी।

उन्होंने बताया कि यह मंजूरी मिलते ही डॉक्टरों, नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट आदि के कुल 87 पद तय सरकारी प्रक्रिया के तहत अस्पताल के लिए स्वीकृत किए गए थे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. माधव हासानी ने कहा, "खजराना सिविल अस्पताल के लिए हमें जमीन का आवंटन कर दिया गया है, लेकिन अब तक हमें जमीन का कब्जा नहीं मिला है, जिससे यह जमीन निर्माण एजेंसी के सुपुर्द नहीं की जा सकी है।''

मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिकों में सेवा दे रहा स्टाफ : हासानी

हासानी ने कहा कि चूंकि अस्पताल का निर्माण समय पर नहीं हो सका, इसलिए अस्पताल के लिए स्वीकृत कर्मचारियों का उपयोग शहर के 85 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिकों और अन्य अस्पतालों में किया जा रहा है।

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खजराना, शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों में शामिल है। खजराना और इसके आसपास के क्षेत्रों की आबादी लगातार बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि खजराना में बड़े सरकारी अस्पताल का अभाव है और मरीजों को इलाज के लिए महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (एमवायएच) और अन्य शासकीय अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता है।

स्थानीय निवासी तबरेज मंसूरी ने बताया कि खजराना में सिविल अस्पताल के लिए आवंटित करीब पांच एकड़ जमीन पर फिलहाल सिर्फ मलबा और कचरा दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा अस्पताल है जिसके बारे में कागजों में तो सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आता। मंसूरी ने कहा, ''हमने कोविड-19 के प्रकोप के दौरान अपने नजदीकी लोगों को खोया है। इसलिए हम जानते हैं कि एक अस्पताल की क्या कीमत होती है।''

बिल्डिंग निर्माण में देरी की क्या वजह

खजराना में प्रस्तावित सिविल अस्पताल से जुड़ी खबरों के तूल पकड़ने के बाद प्रशासन ने सोमवार रात बयान जारी किया। जिलाधिकारी शिवम वर्मा ने सीएमएचओ से प्राप्त डिटेल रिपोर्ट के आधार पर कहा कि अस्पताल के निर्माण में देरी का प्रमुख कारण स्वास्थ्य विभाग को आवंटित भूमि का 'वास्तविक हस्तांतरण' नहीं हो पाना है।

बयान में कहा गया कि वर्तमान में इस जमीन का उपयोग इंदौर नगर निगम द्वारा किए जाने के कारण अस्पताल भवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है, लेकिन इसके लिए जरूरी औपचारिकताएं जल्द पूरी की जाएंगी। बयान में यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावित अस्पताल के नाम पर अब तक किसी भी प्रकार की दवा या उपकरणों की सरकारी खरीद नहीं की गई है।

बयान के मुताबिक राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने वर्ष 2021 में इस अस्पताल के लिए 87 पद स्वीकृत किए गए थे। इनमें से अब तक 29 स्टाफ नर्स, पांच फार्मासिस्ट और एक लैब टेक्नीशियन की पदस्थापना की जा चुकी है। प्रस्तावित अस्पताल के लिए किसी भी डॉक्टर की पोस्टिंग के आदेश फिलहाल किसी भी स्तर से जारी नहीं किए गए हैं।

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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