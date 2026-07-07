MP : बिल्डिंग बनी नहीं, फिर भी बदलता रहा स्टाफ; चर्चा में इंदौर का 'घोस्ट हॉस्पिटल'

मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले 6 साल से 100 बेड का एक अस्पताल सिर्फ कागजों पर ही चल रहा है। अस्पताल के लिए 87 कर्मचारियों की नियुक्ति के बावजूद आज तक इसकी बिल्डिंग बनाने के लिए एक ईंट तक नहीं रखी गई है।

मध्य प्रदेश के इंदौर में घनी आबादी वाले खजराना इलाके में प्रस्तावित 100 बेड वाले सिविल अस्पताल की इमारत सरकारी मंजूरी के छह साल बाद भी अस्तित्व में नहीं आ सकी है। हालांकि इस अस्पताल के लिए स्वीकृत 87 पदों पर नियुक्तियां और कर्मचारियों के तबादले होते रहे हैं।

सोशल मीडिया पर कई लोग महज कागजों पर चल रहे इस प्रोजेक्ट को 'घोस्ट हॉस्पिटल' जैसे नामों से संबोधित करते हुए प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि जब अस्पताल का भवन ही अस्तित्व में नहीं है, तो उसके नाम पर तबादले भला किस आधार पर किए जा रहे हैं?

अस्पताल को 6 साल पहले मिली थी मंजूरी अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि खजराना और आस-पास के क्षेत्रों में करीब पांच लाख की आबादी को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 100 बेड वाले नए सिविल अस्पताल की कवायद 2019 में शुरू की गई थी और 2020 में इसे औपचारिक मंजूरी दी गई थी।

उन्होंने बताया कि यह मंजूरी मिलते ही डॉक्टरों, नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट आदि के कुल 87 पद तय सरकारी प्रक्रिया के तहत अस्पताल के लिए स्वीकृत किए गए थे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. माधव हासानी ने कहा, "खजराना सिविल अस्पताल के लिए हमें जमीन का आवंटन कर दिया गया है, लेकिन अब तक हमें जमीन का कब्जा नहीं मिला है, जिससे यह जमीन निर्माण एजेंसी के सुपुर्द नहीं की जा सकी है।''

मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिकों में सेवा दे रहा स्टाफ : हासानी हासानी ने कहा कि चूंकि अस्पताल का निर्माण समय पर नहीं हो सका, इसलिए अस्पताल के लिए स्वीकृत कर्मचारियों का उपयोग शहर के 85 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिकों और अन्य अस्पतालों में किया जा रहा है।

खजराना, शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों में शामिल है। खजराना और इसके आसपास के क्षेत्रों की आबादी लगातार बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि खजराना में बड़े सरकारी अस्पताल का अभाव है और मरीजों को इलाज के लिए महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (एमवायएच) और अन्य शासकीय अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता है।

स्थानीय निवासी तबरेज मंसूरी ने बताया कि खजराना में सिविल अस्पताल के लिए आवंटित करीब पांच एकड़ जमीन पर फिलहाल सिर्फ मलबा और कचरा दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा अस्पताल है जिसके बारे में कागजों में तो सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आता। मंसूरी ने कहा, ''हमने कोविड-19 के प्रकोप के दौरान अपने नजदीकी लोगों को खोया है। इसलिए हम जानते हैं कि एक अस्पताल की क्या कीमत होती है।''

बिल्डिंग निर्माण में देरी की क्या वजह खजराना में प्रस्तावित सिविल अस्पताल से जुड़ी खबरों के तूल पकड़ने के बाद प्रशासन ने सोमवार रात बयान जारी किया। जिलाधिकारी शिवम वर्मा ने सीएमएचओ से प्राप्त डिटेल रिपोर्ट के आधार पर कहा कि अस्पताल के निर्माण में देरी का प्रमुख कारण स्वास्थ्य विभाग को आवंटित भूमि का 'वास्तविक हस्तांतरण' नहीं हो पाना है।

बयान में कहा गया कि वर्तमान में इस जमीन का उपयोग इंदौर नगर निगम द्वारा किए जाने के कारण अस्पताल भवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है, लेकिन इसके लिए जरूरी औपचारिकताएं जल्द पूरी की जाएंगी। बयान में यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावित अस्पताल के नाम पर अब तक किसी भी प्रकार की दवा या उपकरणों की सरकारी खरीद नहीं की गई है।