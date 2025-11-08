MP में रफ्तार का कहर! ASI ने कई गाड़ियों को रौंदा; टीचर की मौत

संक्षेप: मध्य प्रदेश के नीमच में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां शराब के नशे में धुत एएसआई ने गाड़ी से कई मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। इस घटना में एक शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और दो मसूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

मध्य प्रदेश के नीमच में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां शराब के नशे में धुत एएसआई ने गाड़ी से कई मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। इस घटना में एक शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और दो मसूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

यह हादसा एमपी के नीमच के भरभड़िया गांव के पास हुआ। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि आरोपी पुलिस अधिकारी मनोज यादव नशे में इस कदर धुत था कि गाड़ी रुकने के बाद खुद से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एक चश्मदीद ने बताया कि एएसआई मनोज यादव कार से लड़खड़ाते हुए उतरा और उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। इस दौरान सड़क पर लोग खून से लथपथ पड़े हुए थे। पुलिस मौके पर पहुंची तो कार से गिलास और शराब की बोतल बरामद हुई है।

इस हादसे में जान गंवाने वाले टीचर की पहचान दशरथ के रूप में हुई है। दशरथ ज्ञानोदय आईटीआई कॉलेज में पढ़ाते थे। पुलिस ने बताया कि टीचर दशरथ अपनी पत्नी ललिता और बेटे हर्षित के साथ अपनी बेटी को लेकर जा रहे थे। इस दौरान एएसआई की कार ने उन्हें भी टक्कर मार दी। इस टक्कर में दशरथ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी-बेटा और पत्नी बुरी तरह घायल हुए हैं।

इस हादसे के बाद गांव वालों ने सड़क जाम कर दी और आरोपी अधिकारी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। हालात बिगड़ते देख सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर जाम खत्म करवाया।