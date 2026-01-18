जबलपुर में तेज रफ्तार कार का कहर: लंच कर रहे 13 मजदूरों को कुचला, 2 की मौत

संक्षेप: पुललिस आरोपी को पकड़ने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और साथ ही टोल नाकों पर भी पूछताछ कर रही है। आरोपी की तलाश में पुलिस ने नाकाबंदी भी कर दी है। बताया जा रहा है कि हादसे में जान गंवाने वाली दोनों महिलाएं हैं।

जबलपुर में रविवार को एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खाना खा रहे 13 मजदूरों को रौंद दिया। हादसे में 2 मजदूर मारे गए तो 11 घायल हो गए। घायलों का इलाज चल रहा है और वे गंभीर रूप से घायल हैं। यह घटना दोपहर 2 बजे बरेला थाना क्षेत्र के सिग्मा कॉलोनी के सामने एकता चौक के पास हुई।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पल्लवी शुक्ला के मुताबिक हादसा तब हुआ जब मजदूर दोपहर का खाना खा रहे थे। मौके से फरार कार चालक को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मृतकों और घायलों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और वे मंडला जिले के रहने वाले हैं। उनमें से एक की हालत गंभीर है। वहीं एक अन्य अधिकारी ने बताया कि कार पर नंबर प्लेट नहीं थी।

स्थानीय लोगों ने दी सूचना बताया जा रहा है कि मजदूर सड़क के डिवाइडर में लगी लोहे की जालियों की सफाई करने के बाद लंच करने बैठे थे। मजदूरों को रौंदने वाली सफेद कलर की कार बरेला से जबलपुर की ओर जा रही थी। कार अचानक मजदूरों के सामने आई और उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गई। हादसे के तुरंत बाद ही स्थानीय लोगों ने पुलिस और डायल 108 पर कॉल कर सूचना दी।