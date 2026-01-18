Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Speeding car wreaks havoc in Jabalpur 13 labourers having lunch crushed two died
जबलपुर में तेज रफ्तार कार का कहर: लंच कर रहे 13 मजदूरों को कुचला, 2 की मौत

जबलपुर में तेज रफ्तार कार का कहर: लंच कर रहे 13 मजदूरों को कुचला, 2 की मौत

संक्षेप:

पुललिस आरोपी को पकड़ने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और साथ ही टोल नाकों पर भी पूछताछ कर रही है। आरोपी की तलाश में पुलिस ने नाकाबंदी भी कर दी है। बताया जा रहा है कि हादसे में जान गंवाने वाली दोनों महिलाएं हैं।

Jan 18, 2026 06:34 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, जबलपुर
share Share
Follow Us on

जबलपुर में रविवार को एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खाना खा रहे 13 मजदूरों को रौंद दिया। हादसे में 2 मजदूर मारे गए तो 11 घायल हो गए। घायलों का इलाज चल रहा है और वे गंभीर रूप से घायल हैं। यह घटना दोपहर 2 बजे बरेला थाना क्षेत्र के सिग्मा कॉलोनी के सामने एकता चौक के पास हुई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पल्लवी शुक्ला के मुताबिक हादसा तब हुआ जब मजदूर दोपहर का खाना खा रहे थे। मौके से फरार कार चालक को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मृतकों और घायलों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और वे मंडला जिले के रहने वाले हैं। उनमें से एक की हालत गंभीर है। वहीं एक अन्य अधिकारी ने बताया कि कार पर नंबर प्लेट नहीं थी।

स्थानीय लोगों ने दी सूचना

बताया जा रहा है कि मजदूर सड़क के डिवाइडर में लगी लोहे की जालियों की सफाई करने के बाद लंच करने बैठे थे। मजदूरों को रौंदने वाली सफेद कलर की कार बरेला से जबलपुर की ओर जा रही थी। कार अचानक मजदूरों के सामने आई और उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गई। हादसे के तुरंत बाद ही स्थानीय लोगों ने पुलिस और डायल 108 पर कॉल कर सूचना दी।

हादसा तब हुआ जब मजदूर दोपहर का खाना खा रहे थे।
ये भी पढ़ें:जबलपुर स्टेशन पर विमान की ‘इमरजेंसी लैंडिंग’ का AI वीडियो वायरल, मची अफरा-तफरी
ये भी पढ़ें:नर्मदा नदी में मिल रहा नाले का पानी! दिग्विजय सिंह का दावा, मेयर का आया जवाब
ये भी पढ़ें:जबलपुर में तेज रफ्तार SUV चाय की गुमटी में घुसी, दो की मौत, अन्य दो घायल

आरोपी की तलाश में नाकाबंदी

सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और फिर घायलों को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान एंबुलेंस में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने भी घायलों का इलाज किया। पुलिस अब आरोपी को पकड़ने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और साथ ही टोल नाकों पर भी पूछताछ कर रही है। आरोपी की तलाश में पुलिस ने नाकाबंदी भी कर दी है। बताया जा रहा है कि हादसे में जान गंवाने वाली दोनों महिलाएं हैं। हादसे में घायल मजदूरों की उम्र 35 से 45 के बीच है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Road Accident Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|