एमपी के इस स्टेशन से चलेगी यह मेला स्पेशल ट्रेन, इन जगहों पर भी रुकेगी
पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 24 और 25 जनवरी को नागदा से कोटा और रामगंज मंडी के बीच अनारक्षित मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए नागदा से कोटा और रामगंज मंडी के बीच स्पेशल मेला ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 09801 नागदा-कोटा स्पेशल 24 और 25 जनवरी को नागदा से रात 23.35 बजे चलकर अगले दिन सुबह 03.00 बजे कोटा पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 09804 रामगंज मंडी से शाम 19.30 बजे चलकर रात 22.30 बजे नागदा पहुंचेगी।
सामान्य श्रेणी का ही टिकट
पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए नागदा से कोटा और नागदा से रामगंज मंडी के बीच स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। यह परिचालन विशेष किराये के साथ किया जाएगा ताकि यात्रियों को सुविधा हो और भीड़ को आसानी से नियंत्रित किया जा सके। रेलवे की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, उक्त ट्रेनें पूरी तरह अनारक्षित हैं। इनमें सामान्य श्रेणी का किराया लगेगा।
नागदा से कब होगी रवाना, कहां-कहां स्टॉपेज?
पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए नागदा और कोटा के बीच एक विशेष मेला ट्रेन चलाई जा रही है। ट्रेन संख्या 09801 नागदा-कोटा मेला स्पेशल 24 और 25 जनवरी को रात 23.35 बजे नागदा से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 03.00 बजे कोटा पहुंचेगी। यात्रा के दौरान यह ट्रेन शामगढ़ और रामगंज मंडी स्टेशनों पर भी रुकेगी ताकि यात्रियों को आने-जाने में आसानी हो सके।
रामगंज मंडी से नागदा के लिए ट्रेन, इन जगहों पर रुकेगी
ट्रेन संख्या 09804 रामगंज मंडी-नागदा मेला स्पेशल 24 और 25 जनवरी 2026 को चलाई जा रही है। यह ट्रेन रामगंज मंडी से शाम 7.30 बजे रवाना होकर उसी रात 10.30 बजे नागदा पहुंचेगी। अपनी यात्रा के दौरान यह गाड़ी झालावर रोड, भवानी मंडी, गरोठ, शामगढ़, सुवासरा और महिदपुर रोड जैसे कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी। रेलवे के अनुसार, उक्त ट्रेनों के चलने से इस रूट पर आवाजाही सुगम हो जाएगी।