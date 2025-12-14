मध्य प्रदेश के नक्सल मुक्त 3 जिलों को देंगे स्पेशल पैकेज; CM मोहन यादव का ऐलान

संक्षेप: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने सरकार के दो साल पूरे होने पर राज्य के तीन जिलों को स्पेशल पैकेज देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में यह तीनों आदर्श जिले बनें, इसके लिए काम किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने सरकार के दो साल पूरे होने पर राज्य के तीन जिलों को स्पेशल पैकेज देने का ऐलान किया है। राज्य के नक्सल मुक्त होने के बाद सीएम ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिलों को स्पेशल पैकेज देकर आदर्श जिलों के रूप में विकसित करेगी ताकि ये जिले भी प्रदेश के अन्य समृद्ध जिलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मोहन यादव ने मुख्यमंत्री के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर दिए एक इंटरव्यू में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सत्ता में रहने के दौरान उसने नक्सलवाद की चुनौती को नजरअंदाज किया, जबकि उनकी ही पार्टी के कई नेता इसके शिकार बने।

अब नक्सल मुक्त हो चुके मध्य प्रदेश के इलाकों के लिए सरकार की योजना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘नक्सलवाद से प्रभावित रहे बालाघाट, मंडला और डिंडोरी के लिए हम स्पेशल पैकेज लेकर आ रहे हैं और अच्छी योजनाएं बना रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘भविष्य में यह तीनों आदर्श जिले बनें, इसके लिए काम किया जा रहा है। नक्सलवाद के कारण इन जिलों के लिए 20-25 साल बहुत खराब रहे। हम बहुत ठोस योजना बना रहे हैं ताकि विकास की राह में पीछे छूट गए ये जिले अन्य जिलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें।’’

मध्य प्रदेश के 19 वें मुख्यमंत्री के रूप में 13 दिसंबर, 2023 को पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने वाले यादव ने पिछले गुरुवार को मध्य प्रदेश के नक्सल मुक्त होने की घोषणा की थी और इसे अपने नेतृत्व वाली सरकार के दो सालों के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई थी।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा बालाघाट जिले के बिरसा थाना क्षेत्र में कोरका के सीआरपीएफ कैंप में दो कुख्यात नक्सलियों दीपक और रोहित के सरेंडर करने के बाद की थी। दीपक पर 29 लाख रुपये और रोहित पर 14 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन मिलने और उनकी सरकार के संकल्प के कारण ही मध्य प्रदेश ने 35 साल पुरानी माओवाद की चुनौती को समाप्त किया।

मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर जारी पेड़ों की कटाई के बारे में पूछे जाने पर यादव ने आरोप लगाया कि देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी को विकास पसंद नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस का काम रोते रहना है। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस कभी विकास पसंद नहीं करती है। हमेशा बाधा खड़ी करती रहती है।’’

यादव ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में मध्यप्रदेश में सिर्फ 3 बाघ अभ्यारण्य थे, जबकि आज इनकी संख्या बढ़कर 9 हो गई और यह लगातार बढ़ ही रही है।

कांग्रेस पर निशाना साधना जारी रखते हुए यादव ने कहा कि उनके राज में 55 सालों में सिंचाई का रकबा सिर्फ साढ़े 7 लाख हेक्टेयर था, जबकि आज यह 52 लाख हेक्टेयर से ऊपर हो गया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने में 5 मेडिकल कॉलेज थे जो आज 40 के आसपास हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस तो बहुत पीछे चल रही है। कांग्रेस केवल अपना काम करती है, हम उसे उनके हाल पर छोड़ते हैं।’’

कांग्रेस के नेताओं ने पिछले दिनों सिंगरौली में प्रदर्शन किया और आरोप लगाया था कि क्षेत्र को ‘कुशल विकास’ का नाम देकर आदिवासियों को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।