Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Special package to be provided for 3 districts once affected by Naxal violence, says MP CM Mohan Yadav
मध्य प्रदेश के नक्सल मुक्त 3 जिलों को देंगे स्पेशल पैकेज; CM मोहन यादव का ऐलान

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने सरकार के दो साल पूरे होने पर राज्य के तीन जिलों को स्पेशल पैकेज देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में यह तीनों आदर्श जिले बनें, इसके लिए काम किया जा रहा है।

Dec 14, 2025 09:35 am ISTPraveen Sharma भोपाल, भाषा
share

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने सरकार के दो साल पूरे होने पर राज्य के तीन जिलों को स्पेशल पैकेज देने का ऐलान किया है। राज्य के नक्सल मुक्त होने के बाद सीएम ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिलों को स्पेशल पैकेज देकर आदर्श जिलों के रूप में विकसित करेगी ताकि ये जिले भी प्रदेश के अन्य समृद्ध जिलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकें।

मोहन यादव ने मुख्यमंत्री के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर दिए एक इंटरव्यू में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सत्ता में रहने के दौरान उसने नक्सलवाद की चुनौती को नजरअंदाज किया, जबकि उनकी ही पार्टी के कई नेता इसके शिकार बने।

अब नक्सल मुक्त हो चुके मध्य प्रदेश के इलाकों के लिए सरकार की योजना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘नक्सलवाद से प्रभावित रहे बालाघाट, मंडला और डिंडोरी के लिए हम स्पेशल पैकेज लेकर आ रहे हैं और अच्छी योजनाएं बना रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘भविष्य में यह तीनों आदर्श जिले बनें, इसके लिए काम किया जा रहा है। नक्सलवाद के कारण इन जिलों के लिए 20-25 साल बहुत खराब रहे। हम बहुत ठोस योजना बना रहे हैं ताकि विकास की राह में पीछे छूट गए ये जिले अन्य जिलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें।’’

मध्य प्रदेश के 19 वें मुख्यमंत्री के रूप में 13 दिसंबर, 2023 को पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने वाले यादव ने पिछले गुरुवार को मध्य प्रदेश के नक्सल मुक्त होने की घोषणा की थी और इसे अपने नेतृत्व वाली सरकार के दो सालों के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई थी।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा बालाघाट जिले के बिरसा थाना क्षेत्र में कोरका के सीआरपीएफ कैंप में दो कुख्यात नक्सलियों दीपक और रोहित के सरेंडर करने के बाद की थी। दीपक पर 29 लाख रुपये और रोहित पर 14 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन मिलने और उनकी सरकार के संकल्प के कारण ही मध्य प्रदेश ने 35 साल पुरानी माओवाद की चुनौती को समाप्त किया।

मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर जारी पेड़ों की कटाई के बारे में पूछे जाने पर यादव ने आरोप लगाया कि देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी को विकास पसंद नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस का काम रोते रहना है। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस कभी विकास पसंद नहीं करती है। हमेशा बाधा खड़ी करती रहती है।’’

यादव ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में मध्यप्रदेश में सिर्फ 3 बाघ अभ्यारण्य थे, जबकि आज इनकी संख्या बढ़कर 9 हो गई और यह लगातार बढ़ ही रही है।

कांग्रेस पर निशाना साधना जारी रखते हुए यादव ने कहा कि उनके राज में 55 सालों में सिंचाई का रकबा सिर्फ साढ़े 7 लाख हेक्टेयर था, जबकि आज यह 52 लाख हेक्टेयर से ऊपर हो गया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने में 5 मेडिकल कॉलेज थे जो आज 40 के आसपास हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस तो बहुत पीछे चल रही है। कांग्रेस केवल अपना काम करती है, हम उसे उनके हाल पर छोड़ते हैं।’’

कांग्रेस के नेताओं ने पिछले दिनों सिंगरौली में प्रदर्शन किया और आरोप लगाया था कि क्षेत्र को ‘कुशल विकास’ का नाम देकर आदिवासियों को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।

कांग्रेस का दावा है कि सिंगरौली जिले के जंगलों में छह लाख पेड़ों की कटाई की जा रही है और ऐसा तीन कोयला खदानों को अदाणी समूह को देने के लिए किया जा रहा है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
