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'सायरन बजाया, हॉर्न मारा फिर भी...' 5 लोगों को थार से कुचलने के बाद विधायक के बेटे का VIDEO वायरल

Apr 17, 2026 11:48 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिवपुरी
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शिवपुरी में बीजेपी विधायक के बेटे ने 5 लोगों को थार से रौंद दिया। थार से रौंदने के बाद विधायक के बेटे ने रौब दिखाना शुरू कर दिया और कहा कि हॉर्न बजाने और सायरने मारने के बाद भी क्यों नहीं हटे।

'सायरन बजाया, हॉर्न मारा फिर भी...' 5 लोगों को थार से कुचलने के बाद विधायक के बेटे का VIDEO वायरल

मध्य प्रदेश के शिवपुरी में विधायक प्रीतम लोधी के बेटे ने 5 लोगों को थार से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 5 लोगों को चोट आई है। अब इस हादसे के बाद का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में विधायक प्रीतम लोधी के बेटे का वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने आलोचना शुरू कर दी है। विधायक के बेटे दिनेश लोधी पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और 5 लोगों को टक्कर मारने का आरोप लगा है। वीडियो में दिनेश टक्कर लगने के लिए चोटिल लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है।

क्या है वायरल वीडियो में

हादसे के बाद वायरल हुए वीडियो में दिनेश लोधी कह रहा है कि जब मैं हॉर्न दे रहा हूं और सायरन बजा रहा हूं तो गाड़ी को लहरा क्यों रहा है। इसके बाद दिनेश लोधी कहता है कि गाड़ी पर तीन-तीन लोग बैठकर लहरा रहे हो तो और क्या होगा। इसके बाद एक आदमी कहता हुआ सुनाई देता है कि जिन 5 लोगों को चोट लगी है, उनमें कुछ लोग सड़क पर चल रहे थे तो क्या वो भी गाड़ी लहरा रहे थे। इतना सुनने के बाद दिनेश लोधी चुप हो जाता है और वीडियो बनाने से मना करने लगता है।

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केस दर्ज

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक प्रीतम लोधी ने कहा कि विधायक के लिए उनका परिवार या उनका बेटा बड़ा नहीं होता है। प्रीतम लोधी ने अपने बेटे पर ऐक्शन लेने की बात कही और कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। प्रीतम लोधी के पोस्ट के बाद पुलिस ने दिनेश लोधी पर मामला दर्ज कर लिया है।

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पहले भी कर चुका है एक्सीडेंट

बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी का बेटा दिनेश लोधी पहले भी कांड कर चुका है। इससे पहले दिनेश लोधी ने स्कॉर्पियो से घर के बाहर खडी़ स्कूटी को टक्कर मार दी थी। इसमें दो साल के बच्चे की जान बची थी। बाद में सच सामने आया और पता चला कि विधायक के बेटे और परिवार में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिस वजह से यह घटना हुई थी। अब एक बार फिर से दिनेश ने 5 लोगों को कुचलते हुए कांड को दोहरा दिया है। पुलिस अब कार्रवाई कर रही है।

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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