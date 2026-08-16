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सोनिया और राहुल ने 'वंदे मातरम' का किया अपमान, सीएम मोहन यादव का आरोप; क्या कहा?

By Krishna Bihari Singh
पीटीआई, भोपाल
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मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाते हुए सोनिया और राहुल गांधी से राष्ट्र से माफी मांगने की मांग कर दी। 

Mohan Yadav attack on sonia and rahul gandhi
सीएम मोहन यादव ने सोनिया और राहुल गांधी पर 'वंदे मातरम' का अपमान करने का आरोप लगाया।

एमपी के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल और सोनिया गांधी पर 'वंदे मातरम' का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनसे देश से माफी मांगने की मांग की है। मोहन यादव ने कहा कि 'वंदे मातरम' गायन में बाधा डाली गई और राष्ट्रीय गीत का अपमान किया गया। मोहन यादव ने इसको स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय गीत का अनादर बताया। बता दें कि संसद ने एक बिल पास किया था जिसके तहत राष्ट्रीय गीत का अपमान करना दंडनीय अपराध है।

सीएम मोहन यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं की ओर से नई दिल्ली में पार्टी के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में 'वंदे मातरम' गायन में बाधा डाली और राष्ट्रीय गीत का 'अपमान' किया गया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 'वंदे मातरम' का पूरा संस्करण गवाया।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वंदे मातरम गीत उन स्वतंत्रता सेनानियों ने गाया था जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान अपनी जान कुर्बान कर दी थी। वंदे मातरम वह गीत था जिसे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए अपनी जान देते समय गाया था। कांग्रेस नेताओं की ओर से इस गीत का अपमान निंदनीय है।

मोहन यादव ने कहा कि मेरा मानना ​​है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो इस अपमान में शामिल थे। उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वे जल्द अपनी गलती मानेंगे और देश से माफी मांगेंगे। पिछले महीने, संसद ने एक बिल पास किया था जिसके तहत राष्ट्रीय गीत का अपमान करना दंडनीय अपराध है। यह कानून 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के बराबर का दर्जा देता है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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