सोनिया और राहुल ने 'वंदे मातरम' का किया अपमान, सीएम मोहन यादव का आरोप; क्या कहा?
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाते हुए सोनिया और राहुल गांधी से राष्ट्र से माफी मांगने की मांग कर दी।
एमपी के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल और सोनिया गांधी पर 'वंदे मातरम' का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनसे देश से माफी मांगने की मांग की है। मोहन यादव ने कहा कि 'वंदे मातरम' गायन में बाधा डाली गई और राष्ट्रीय गीत का अपमान किया गया। मोहन यादव ने इसको स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय गीत का अनादर बताया। बता दें कि संसद ने एक बिल पास किया था जिसके तहत राष्ट्रीय गीत का अपमान करना दंडनीय अपराध है।
सीएम मोहन यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं की ओर से नई दिल्ली में पार्टी के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में 'वंदे मातरम' गायन में बाधा डाली और राष्ट्रीय गीत का 'अपमान' किया गया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 'वंदे मातरम' का पूरा संस्करण गवाया।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वंदे मातरम गीत उन स्वतंत्रता सेनानियों ने गाया था जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान अपनी जान कुर्बान कर दी थी। वंदे मातरम वह गीत था जिसे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए अपनी जान देते समय गाया था। कांग्रेस नेताओं की ओर से इस गीत का अपमान निंदनीय है।
मोहन यादव ने कहा कि मेरा मानना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो इस अपमान में शामिल थे। उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वे जल्द अपनी गलती मानेंगे और देश से माफी मांगेंगे। पिछले महीने, संसद ने एक बिल पास किया था जिसके तहत राष्ट्रीय गीत का अपमान करना दंडनीय अपराध है। यह कानून 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के बराबर का दर्जा देता है।
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लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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